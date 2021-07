E' stato denunciato in stato di libertà per aver venduto su internet un elettrodomestico senza poi farlo recapitare realmente all'acquirente. E' questo quanto hanno scoperto i carabinieri di Minturno dove risiede la vittima che ha denunciato un uomo, un 33enne di Misterbianco in provincia di Potenza. L'uomo è accusato di truffa aggravata e avrebbe raggirato il 50enne del sud pontino che ha effettuato bonifici per un importo complessivo di 650 euro per acquistare il bene che era comparso sulla pagina Facebook Market Place.