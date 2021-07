Ieri pomeriggio, a Gaeta, i poliziotti del locale Commissariato sono intervenuti presso un noto stabilimento balneare a seguito della segnalazione al 113 di rissa. Gli agenti giunti sul posto hanno accertato che si trattava di due coppie, provenienti dalla Campania, che a seguito di una futile discussione erano giunti alle mani. I quattro sono stati prontamente bloccati e perquisiti nell'eventualità che fossero in possesso di armi: uno di loro è stato trovato in possesso di mezzo grammo di metanfetamina, ragione per la quale è stato segnalato alla locale Prefettura. Inoltre, tutti e quattro sono risultati noti alle forze dell'ordine per diversi pregiudizi penali e di polizia a loro carico e pertanto sono stati muniti di Foglio di Via Obbligatorio disposto dal Questore di Latina, con il divieto di fare ritorno nel comune di Gaeta per i prossimi tre anni.