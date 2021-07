Incidente mortale tra l'incrocio di via Epitaffio e Tor Tre Ponti, a Latina. Il dramma si è consumato attorno alle 17.30 di questo pomeriggio sull'Appia, dove è risultato fatale lo scontro frontale tra maxi scooter e un tir. Ad avere la peggio è stato il centauro, la cui identità è ancora in fase di accertamento. Sul posto i soccorsi immediati del personale del 118 che si sono però rivelati vani. L'uomo è deceduto sul colpo. Il dramma ha portato al blocco dell'arteria stradale con il traffico che e la dinamica del sinistro al vaglio della polizia stradale del capoluogo.

