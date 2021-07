Lutto per il mondo dello spettacolo italiano. Raffaela Carrà è morta a 78 anni. A renderlo noto - come riporta lAdnkronos.com - è stato Sergio Iapino, che ne ha dato il triste annuncio unendosi al dolore degli adorati nipoti Federica e Matteo, di Barbara, Paola e Claudia Boncompagni, degli amici di una vita e dei collaboratori più stretti. "Raffaella ci ha lasciati. E' andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre", le parole di Iapino.



La grande artista, 78 anni, si è spenta alle ore 16.20 di oggi, dopo una malattia che da qualche tempo aveva attaccato quel suo corpo così minuto eppure così pieno di straripante energia. Una forza inarrestabile la sua, che l'ha imposta ai vertici dello star system mondiale, una volontà ferrea che fino all'ultimo non l'ha mai abbandonata, facendo si che nulla trapelasse della sua profonda sofferenza. L'ennesimo gesto d'amore verso il suo pubblico e verso coloro che ne hanno condiviso l'affetto, affinché il suo personale calvario non avesse a turbare il luminoso ricordo di lei.

Una donna che ha scritto parte della storia della televisione italiana e che ha avuto successo e riconoscimento internazionale. Proprio lo scorso anno la cantante era stata celebrata nel film italo-spagnolo "Ballo Ballo", realizzato interamente ispirandosi alle sue hit del passato. Nel corso della sua carriera era diventata simbolo di carisma ma anche ribellione con il suo "Tuca Tuca" che passò la censura Rai solo grazie all'intervento di Alberto Sordi. Un lutto inaspettato ma che sembra arrivare dopo un periodo di malattia che aveva privato la donna dell'esplosiva energia che la contraddistingueva. Il periodo di pandemia l'aveva poi allontanata dalle scene nonostante i suoi numerosi progetti, tra cui un nuovo talent show dedicato interamente ai giovani. "Ho avuto e ho molta paura. Non esco e così questo 2020 è diventato un anno sabbatico, anche perché io non sopporto l'idea di lavorare con le distanze o con le mascherine. Meglio non lavorare. Nella prime due edizioni del programma ‘A raccontare comincia tu' ho passeggiato e sono andata in tram con la Littizzetto; con Loretta Goggi ci siamo divertite come due matte sulla macchinetta del golf. Io gli incontri seduti tutti immobili non ce la faccio a farli." Questa una delle ultime interviste alla showgirl italiana che aveva deciso di posticipare la terza edizione di "A raccontare comincia tu" che purtroppo però non verrà mai registrata.