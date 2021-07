Due soli nuovi casi, uno a Latina e l'altro ad Aprilia: il coronavirus continua a spegnersi lentamente in provincia di Latina dove non si registrano neanche decessi o nuovi ricoveri. Sono 54 invece le persone ritenute guarite come scritto nel comunicato giornaliero della Asl pontina.

Nelle ultime 24 ore si sono vaccinate inoltre 5714 persone.

DRIVE IN ATTIVI PER I TAMPONI

Aprilia Fiera (mercato dei fiori) località Campoverde Km 46,600 (direzione Latina) della SS.148 Pontina 8:30 13:00 lunedì, mercoledì, venerdì

Gaeta ex Ospedale Monsignor Don Luigi di Liegro via salita cappuccini 8:30 13:00 dal lunedì al venerdì

Latina ex Istituto SANI Salvemini Viale le Corbusier 393 8:30 13:00 dal lunedì al sabato

Priverno Casa della Salute via Madonna delle Grazie 8:30 13:00 lunedì, mercoledì, venerdì

Terracina Ospedale Fiorini via Firenze, 1 8:30 13 lunedì, mercoledì, venerdì