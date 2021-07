Ha accusato un malore mentre era sulla sua barca: non ce l'ha fatta un uomo di 74 anni di San Felice Circeo, nonostante i soccorsi degli uomini della capitaneria di porto, allertati da alcune persone che hanno notato una imbarcazione con motore acceso in prossimità degli scogli. Immediato l'intervento del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. L'imbarcazione è stata poi messa in sicurezza dalla capitaneria.