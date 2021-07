La Polizia di Stato di Latina, ha tratto in arresto per furto due cinquantenni campani . I due malviventi, in un parcheggio di un noto supermercato del Capoluogo, dopo aver individuato la vittima, parcheggiare la propria auto, mettevano in atto il trucco della ruota bucata che consiste nel bucare una gomma dell'auto e attendere il ritorno del proprietario per poi proporsi, con apparente altruismo e gentilezza, d'aiutarlo a cambiare la ruota.

A questo punto, una volta acquisita la fiducia della vittima, mentre uno dei due si prestava insieme all'anziano a cambiare la ruota, l'altro gli sottraeva il borsello con i soldi, precedentemente lasciato su un sedile dell'auto, per poi con una scusa allontanarsi velocemente entrambi a bordo di un auto .

I fatti venivano notati da un poliziotto della Questura, libero dal servizio, che avvisava la Sala Operativa e, nello stesso momento, per non perderli di vista si metteva all'inseguimento dell'auto con i fuggitivi tenendosi a debita distanza. I ladri sicuri di averla fatta franca si allontanavano dal Capoluogo prendendo la S.R 148 direzione Roma sempre inseguiti dal poliziotto che manteneva aggiornata la sala operativa sulla posizione dell'auto. Giunti all'altezza di Castel Romano l'auto veniva bloccata in totale sicurezza dal personale della Squadra Volanti della Questura di Latina e i due malfattori portati in Questura.

Negli Uffici della Polizia di Stato veniva accertato che i due fermati risultavano avere numerosi precedenti di polizia anche specifici quali truffe agli anziani, estorsioni e rapine . Addosso agli stessi venivano rinvenute numerose banconote di vario taglio che per loro spontanea ammissione risultavano essere provento del furto effettuato nel parcheggio del supermercato .

L'auto in loro uso, una Jeep Renegade, intestata ad una società di noleggio, veniva sottoposta a sequestro in quanto era già stata segnalata per indagini di P.G. da altre forze di Polizia.

I due, in stato di arresto , venivano custoditi presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito direttissimo previsto per la giornata di mercoledì' 7 luglio p.v. .