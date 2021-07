Sono in corso le operazioni di soccorso di nove persone che si erano avventurate sul promontorio del Circeo. Il gruppo, salito in prossimità del Picco, non è più riuscito a tornare indietro. Sono quindi stati attivati i carabinieri forestali, che ora sono al lavoro per recuperare i nove ragazzi, che comunque fortunatamente stanno bene.

Resta il nodo della fruizione del promontorio, anche alla luce dei numerosi interventi di salvataggio che si stanno susseguendo dall'inizio della bella stagione. Lo scorso anno il sindaco Giuseppe Schiboni, proprio al fine di limitare i potenziali rischi e pericoli, aveva deciso di emanare un'ordinanza che vietava, in sostanza, le escursioni "fai da te". Non è escluso che anche in questo 2021 possa arrivare un provvedimento simile alla luce del numero di soccorsi registrati tra giugno e luglio