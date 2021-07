Durante i festeggiamenti subito dopo la vittoria della Nazionale contro la Spagna, tra tanti caroselli festosi c'è chi ha approfittato per scatenare i propri istinti per fare danno. A Borgo Sant'Antonio sono stati divelti i segnali stradali sulla rotonda. Senza mezzi termini la condanna del Sindaco e dell'Assessore Regionale. Così Anna Maria Bilancia: "Complimenti vivissimi a chi per sfogare i propri bassi istinti distrugge il lavoro e le risorse di una comunità. A cosa serve festeggiare una vittoria della nostra Nazionale e sfasciare tutto? Il vandalismo e l'inciviltà di coloro che compiono certi atti è esattamente il contrario dei valori su cui fondare una vittoria che dovrebbe unire tutti gli italiani. Distruggere il bene comune è distruggere la Nazione. Quindi chi lo ha fatto non ha diritto a festeggiare perché non ha vinto niente se non tanta vergogna!". Ed Enrica Onorati carica: ""Non meritate l'Italia né come Nazionale, né come Nazione. Il tifo e l'inciviltà sono due cose diverse e voi siete solo incivili e non tifosi. E non ho alcun intendimento giustificatorio verso di voi. Non si tratta di età, di lockdown pregressi, di disagio sociale o familiare, di ardore calcistico, di livello culturale e/o economico. E alle vostre famiglie, un monito: che non si permettano di giudicare e pretendere civiltà se contribuiscono a minarla dalla base".