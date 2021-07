Nella giornata di ieri, i carabinieri del comando stazione di Formia, a conclusione di specifica attività di indagine, hanno deferito all'autorità giudiziaria per il reato di ricettazione, un 61 enne della provincia di Caserta. In particolare le risultanze investigative acclaravano che il suddetto aveva utilizzato un telefono cellulare compendio di furto avvenuto il 16 giugno dello scorso anno, all'interno di un centro commerciale del posto.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli