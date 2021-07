E' morto Vincenzo Mennella, commerciante originario di Torre del Greco in provincia di Napoli ma per moltissimo tempo titolare della storica tabaccheria Mimì in pieno centro a Latina in piazza della Libertà.

Lascia la moglie Mena e quattro figli. Da alcuni anni aveva deciso di intraprendere una nuova «sfida» come l'aveva chiamata lui, andando a lavorare in Svizzera. Era stata l'occasione per mettersi alla prova, affrontare una esperienza completamente diversa dal punto d vista umano e professionale sempre con quel bellissimo sorriso che aveva Poi un imprevisto e una morte che ha scioccato molte persone. Recentemente aveva postato una foto «Il peggio è passato, il male è stato individuato e portato via», dopo un intervento chirurgico, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Nel periodo della chiusura della ztl aveva partecipato ad una serie di iniziative per rianimare il centro storico. I funerali si svolgeranno domani mattina alle 10,30 nella chiesa di San Marco a Latina.