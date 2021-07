A fuoco il lotto incolto vicino all'impianto Tmb della Rida Ambiente. Un incendio si è verificato intorno alle ore 10.50 nel terreno in via Elba, vicino alle case e vicinissimo a uno dei piazzali di stoccaggio della Rida Ambiente, dove sono stipate centinaia di ecoballe. Il rogo in poco tempo ha divorato il campo incolto e ci sono stati anche attimi di paura per la possibilità che le fiamme lambissero anche i rifiuti dell'impianto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che stanno provvedendo a completare le operazioni di spegnimento, la situazione comunque è sotto controllo.