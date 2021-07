Il giovane veniva pertanto denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cassino.

Il giovane, fermato mentre era alla guida della propria autovettura, nel corso del controllo veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo marjuana, di un bilancino di precisione e di materiale utile al confezionamento delle dosi.

Nel pomeriggio di ieri, personale del Commissariato Ddi polizia di Formia, nel corso di un mirato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, denunciava un ragazzo, classe ‘99, già noto per precedenti violazioni della relativa legislazione.

