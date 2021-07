Minaccia di dare fuoco alla ex compagna presentandosi a casa sua con un coltello e una tanica di benzina, viene arrestato dai carabinieri per atti intimidatori e minacce. Un terribile episodio quello che si è verificato questa mattina ad Aprilia in zona Toscanini, quando un 50enne è riuscito ad introdursi presso l'abitazione della ex minacciandola con l'arma e con la tanica contenente liquido infiammabile.

Fortunatamente la donna è riuscita a fuggire e a dare l'allarme, mentre l'autore del folle gesto che aveva tentato di allontanarsi, è stato rintracciato e fermato dai militari del Reparto Territoriale di Aprilia.