I carabinieri hanno denunciato un 28enne per il reato di danneggiamento aggravato. Le pattuglie dell'arma erano intervenute a seguito di una segnalazione per una persona che in evidente stato di alterazione psico-fisica si era procurato delle ferite sul volto, arrampicandosi poi sul palo dell'illuminazione pubblica. invitato a desistere da ulteriori azioni dai militari dell'arma, il 28enne inspiegabilmente si scagliava contro una delle autovetture di servizio dell'arma provocandone il danneggiamento. il giovane veniva quindi trasportato dai sanitari del 118 presso l'ospedale di latina.