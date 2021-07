Dramma ieri sera a Latina in pieno centro. Un uomo di 71 anni è stato trovato morto nella sua abitazione in via Ippolito Nievo, una traversa a poca distanza dalla circonvallazione e da via Volturno.. A fare la terribile scoperta sono stati i vigili del fuoco allertati da un parente che non aveva notizie dell'uomo e ha fatto scattare l'allarme. A quel punto una volta all'interno è avvenuta la scoperta. L'uomo era deceduto non si sa da quanto tempo e il decesso in base ai primi riscontri è avvenuto per cause naturali. Sul luogo della tragedia è intervenuto il personale del 118 e i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latina.