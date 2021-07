Tragedia questa mattina in un cantiere alle porte di Cisterna. Un uomo del luogo è deceduto mentre era impegnato in lavori di edilizia all'interno di un complesso di via Bufalareccia.

Sul posto lo staff del 118 e un'eliambulanza ma per l'operaio purtroppo non c'è stato nulla da fare. Al momento non si conosce la dinamica dell'incidente. Sul posto oltre ai soccorritori la Polizia locale del Comando di corso della Repubblica e l'ispettorato del lavoro.