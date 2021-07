Nella giornata di ieri a Latina, i carabinieri del nor sezione radiomobile, durante un servizio di controllo del territorio, deferivano all'autorità giudiziaria un 48enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella circostanza l'uomo veniva fermato alla guida di autovettura e sottoposto a perquisizione veicolare e veniva trovato in possesso di grammi 0,9 di sostanza stupefacente del tipo haschish. La successiva perquisizione domiciliare eseguita nei confronti del sunnominato, consentiva di rinvenire altresì nr. 9 involucri di cellophane di sostanza stupefacente tipo "hashish" per un peso complessivo di gr. 28,00 oltre ad un bilancino elettronico di precisione.

La sostanza ed il materiale vario è stato sottoposto a sequestro per gli accertamenti del caso.

Invece nella serata del 7 luglio a Latina Scalo, personale della locale stazione carabinieri nel corso di specifico servizio di controllo del territorio, finalizzato a prevenire e reprimere i reati in materia di stupefacenti nonché verificare il regolare andamento della circolazione stradale, segnalavano alla locale prefettura un 24 enne del posto. In particolare il medesimo veniva notato dai carabinieri operanti a bordo della propria autovettura con atteggiamento sospetto e, pertanto, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, trovato in possesso di gr.3, 80 di sostanza stupefacente tipo marjiuana e gr.1,60 di sostanza stupefacente tipo hashish.

A conclusione delle operazioni si procedeva al ritiro della patente di guida. Durante le medesime attività i carabinieri sottoponevano altresì a controlli di polizia n.18 persone e 9 veicoli, elevando nr.2 contestazioni al cds.