Ignoti si sono introdotti all'interno rimuovendo due barre metalliche, tagliate di netto dal basso, della griglia del quadrante basso della porta sul retro. Creato così uno spazio sufficiente a far entrare all'interno una persona dalla corporatura esile è cominciata la razzia di tutto quanto era contenuto nelle vetrine espositive e negli armadietti sottostanti

E' un duro colpo da smaltire e da cui ripartire quello subito da PuntoSmartphone a Priverno ieri notte. Il punto vendita e assistenza di telefoni cellulari e altri piccoli elettrodomestici hi-tech (computer, televisori, tablet, accessori e altro materiale elettronico), è stato completamente ripulito con un furto commesso da chi, evidentemente dopo aver studiato bene la situazione, ha messo a segno un colpo che costerà al titolare, un giovane di Maenza, svariate migliaia di euro in merce trafugata e portata via.

