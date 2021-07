il prevenuto, dal mese di novembre 2020, periodo in cui la donna aveva interrotto la relazione sentimentale, dava inizio a reiterate vessazioni e molestie nei suoi confronti sfociate in una violenza sessuale avvenuta durante un appuntamento chiarificatore.

I carabinieri di Aprilia hanno tratto in arresto in esecuzione di ordinanza emessa dal gip del tribunale di latina, un giovane 25enne, ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 612 bis c.p. (atti persecutori) e 609 bis c.p. (violenza sessuale) nei confronti dell'ex compagna.

Violenza sessuale contro la ex compagna durante un incontro chiarificatore, arrestato un 25enne di Aprilia.

