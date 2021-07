La scorsa notte i carabinieri sono intervenuti in via Corridoni dove era stato segnalato un tentativo di rapina da parte di un cittadino straniero nei confronti di un suo connazionale.

I militari, giunti sul posto, traevano in arresto, in flagranza di reato, un 40enne straniero che aveva aggredito fisicamente a scopo di rapina un giovane 34enne, anch'egli di nazionalità straniera. L'arrestato opponeva energica resistenza alle pattuglie dell'arma intervenute ed in stato di forte agitazione, una volta posto all'interno del mezzo militare, colpiva ripetutamente con calci e pugni l'abitacolo dell'autovettura.

Accompagnato presso il vicino pronto soccorso dell'ospedale, venivano prestate le necessarie cure all'uomo, dimesso dopo qualche ora. L'uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa di essere trasferito presso la casa circondariale, così come disposto dal magistrato.