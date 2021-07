Un violento impatto tra due auto si è registrato nella tarda serata all'incrocio tra via del Lido e viale Picasso, nei pressi del centro commerciale Morbella. A causa dello scontro le auto sono finite contro il marciapiede all'angolo opposto: nell'urto sono rimaste ferite due ragazze, trasportate entrambe in ambulanza presso l'ospedale Santa Maria Goretti. Stando a una prima ricostruzione della dinamica al vaglio della Polizia Stradale di Terracina, intervenuta con l'ausilio della Squadra Volante della Questura, una Bmw Serie 1 che percorreva via del Lido dal centro verso il mare ha attraversato l'incrocio mentre, in direzione opposta, una Opel Agila si apprestava a girare a sinistra per imboccare viale Picasso. Dopo l'impatto, le vetture sono carambolate a bordo strada.