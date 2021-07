Ladri seriali di bauletti per motorini in trappola. E' accaduto a Sabaudia dove i carabinieri, nel corso di un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio hanno intercettato un'autovettura il cui passeggero alla vista dei militari si allontanava precipitosamente a piedi lungo le vie circostanti facendo perdere proprie tracce, Mentre la persona alla guida iniziava una fuga che terminava in un campo abbandonato in località Sacramento, dove lo stesso abbandonava il mezzo su cui viaggiava per poi dileguarsi tra la folta vegetazione.

L'immediata perquisizione del veicolo, ha consentito di rinvenire 6 bauletti" asportati poco prima su alcune moto in sosta sul lungomare di Sabaudia. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari, mentre il veicolo su cui viaggiavano i due uomini è stato sottoposto a sequestro. Sono tutt'ora in corso indagini volte all'identificazione dei responsabili dei furti.