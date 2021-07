Sette nuovi positivi al Coronavirus in provincia di Latina registrati nelle ultime 24 ore. Un dato, quello diramato nel bollettino quotidiano della Asl pontina riguardo al Covid-19 in linea con gli 8 positivi registrati ieri. Numeri non certo allarmanti, ma che segnano un lievissimo rialzo rispetto a quelli registrati ad inizio settimana. Due casi ad Aprilia, uno a Cisterna di Latina, uno a Priverno e due a Terracina, questa nel dettaglio la situazione. Non si registrano decessi o ricoveri, mentre sono stati 6324 i vaccinati nelle ultime 24 ore.

IL BOLLETTINO ODIERNO

Aprilia 2

Bassiano

Campodimele

Castelforte

Cisterna di Latina 1

Cori

Fondi

Formia

Gaeta

Itri

Latina

Lenola

Maenza

Minturno

Monte San Biagio

Norma

Pontinia

Ponza

Priverno 1

Prossedi

Roccagorga

Rocca Massima

Roccasecca dei Volsci

Sabaudia 1

San Felice Circeo

Santi Cosma e Damiano

Sermoneta

Sezze

Sonnino

Sperlonga

Spigno Saturnia

Terracina 2

Ventotene