Subito è scattata la richiesta d'aiuto al 118 e nel frattempo qualcuno, tra i presenti, ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco all'uomo: all'arrivo dell'ambulanza però il 65enne era in arresto cardiaco e i soccorritori hanno attivato tutte le procedure che hanno consentito loro di rianimarlo prima del trasporto d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina per le cure del caso.

Colto da un malore mentre si trovava in spiaggia, un uomo di 65 anni è stato soccorso e rianimato dagli operatori sanitari di un'ambulanza del 118. È successo all'altezza della sesta scaletta nel tratto del lungomare tra Capoportiere e Rio Martino, dove il bagnante, cardiopatico, è svenuto tra la gente perdendo i sensi.

