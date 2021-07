Devastano alcuni locali della scuola per portare via una fotocopiatrice e un aspirapolvere.

Forse pensavano di trovare qualcosa di valore i ladri che questa notte mentre il Paese festeggiava il trionfo della Nazionale agli Europei di calcio hanno fatto irruzione nella scuola Montegrappa ex Elsa Morante.

Alla fine però dopo aver rovistato ovunque indisturbati non hanno trovato altro da portar via se non due elettrodomestici. Ingenti i danni arrecati al plesso scolastico di certo superiori al valore dei due apparecchi portati via