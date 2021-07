Ha aggredito tre persone senza apparente motivo, ha investito col motorino una ragazza e poi non s'è fermato all'alt intimato dalle forze dell'ordine. E' la sintesi della notte movimentata di un giovane di Minturno che durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia agli Europei ha davvero esagerato.

I militari della Compagnia Carabinieri di Formia, hanno tratto in arresto F.A. classe 2002 per aver aggredito varie persone, investito una ragazza - omettendo di prestarle assistenza – nonché due agenti del Commissariato che hanno così evitato la fuga.

Nella circostanza lo scooter in uso al ragazzo nonché il bastone animato rinvenuto nella sua disponibilità sono stati sottoposti a sequestro. L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, come disposto dall'Autorità Giudiziaria di Cassino.

L'attività odierna si inserisce in un più ampio rafforzamento del controllo del territorio messo in atto dal Comando Provinciale dell'Arma e dalla Questura di Latina nel sud Pontino.