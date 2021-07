La città di Aprilia dice addio a Mario Catozzi, uno dei principali protagonisti della vita politica cittadina per oltre 30 anni. L'uomo, da tempo malato, è scomparso questa sera nella sua abitazione. Una vita nella Democrazia Cristiana, nella seconda metà degli anni '80 fu il primo assessore all'Ambiente del Comune di Aprilia. Capo di gabinetto con il sindaco Santangelo tra il 2006 e il 2008, ricoprì poi il ruolo di presidente della Progetto Ambiente fino al 2009.

