Pagando una somma di 45mila euro in tre tranche a membri del clan Di Silvio, ricostruiscono gli inquirenti, Del Prete assicurava l'aggiudicazione di almeno duecento voti ad Adinolfi, allora capolista di Noi con Salvini alle elezioni comunali.

C'è anche l'eurodeputato della Lega Matteo Adinolfi tra gli indagati dell'inchiesta che oggi ha portato agli arresti domiciliari dell'imprenditore Raffaele Del Prete e di Emanuele Forzan, accusati di aver comprato dei voti dal clan Di Silvio (scambio elettorale politico-mafioso, il reato) proprio per favorire l'allora capolista di Noi con Salvini, Matteo Adinolfi.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli