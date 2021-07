Impennata di contagi in provincia di Latina nelle ultime 24 ore: sono ben 17 i nuovi positivi, 6 dei quali registrati ad Aprilia e legati ai contatti avuti da un giovane che ha festeggiato in piazza la vittoria dell'Italia nella semifinale degli Europei. Alla Asl temono che il numero dei nuovi positivi possa aumentare in modo consistente nei prossimi giorni.

Per fortuna non si registrano morti e al Goretti c'è stato un solo nuovo ricovero. I guariti sono stati 56 nelle ultime 24 ore.

I nuovi contagi Comune per Comune:

Aprilia 6

Bassiano

Campodimele

Castelforte

Cisterna di Latina 1

Cori

Fondi

Formia 1

Gaeta 1

Itri

Latina 1

Lenola

Maenza

Minturno 1

Monte San Biagio

Norma

Pontinia

Ponza

Priverno

Prossedi

Roccagorga

Rocca Massima

Roccasecca dei Volsci

Sabaudia

San Felice Circeo 1

Santi Cosma e Damiano

Sermoneta

Sezze

Sonnino

Sperlonga

Spigno Saturnia

Terracina 5

Ventotene

TOTALI 17