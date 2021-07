Uno spaventoso incidente si è registrato nel primo pomeriggio di oggi in strada Tor Tre Ponti, alle porte di Latina, dove un'automobilista ha perso il controllo della propria vettura finendo contro la balaustra di un pontincello che attraversa un canale di bonifica. L'urto si è registrato poco dopo l'incrocio con strada Congiunte Sinistre, dove la Citroen C3 della donna viaggiava in direzione dell'Appia: in circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi e la gestione della viabilità, l'auto ha deviato la propria marcia verso sinistra invadendo la corsia di marcia opposta.

Per fortuna in quel momento non arrivavano altri mezzi nella direzione contraria, ma l'utilitaria è finita diritta contro la balaustra. L'impatto contro la barriera ha fatto girare la macchina, finita di traverso al centro della carreggiata, impedendo però che uscisse di strada finendo nel canale pieno d'acqua. La cinquantenne che sedeva al volante è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 che l'ha trasportata in pronto soccorso per le cure e gli accertamenti medici del caso, in condizioni giudicate non gravi.