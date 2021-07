Non c'è pace per il parco Vasco da Gama al lido di Latina, finito nel mirino dei ladri a poche settimane dall'avvio della gestione da parte di una cooperativa sociale. La scorsa notte i soliti ignoti sono entrati in azione per razziare il chiosco bar: ai banditi è bastato forzare uno dei finestroni di legno per introdursi nel locale alla ricerca di materiale da rubare. Ma gli scassinatori non si sono accontentati di svuotare il registratore di cassa dei pochi spiccioli lasciati la sera prima, visto che hanno portato via anche la macchina del caffè e hanno persino cercato di smurare la lavatrice prima di rinunciare e darsi alla fuga con quello che avevano preso.

Nel frattempo avevano rovistato dietro al bancone, ma avrebbero preso poche altre cose. La scoperta risale alla mattina di oggi, quando i gestori si sono presentati al parco per l'apertura. A quel punto è scattata la segnalazione alla centrale operativa del 113 e con i poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti anche gli specialisti della scientifica per un sopralluogo alla ricerca di tracce utili all'identificazione dei ladri.