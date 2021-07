Un vasto incendio si è sviluppato, poco fa, in un terrento tra via Bacchiglione, la Pontina e via dei Giardini ad Aprilia.

Una densa coltre di fumo nero si sta alzando in cielo, prodotta dalla combustione di copertoni, mobili e rifiuti di ogni genere attualmente in fiamme.

Immediato l'intervento dei soccorritori per mettere la zona in sicurezza e per procedere allo spegnimento delle fiamme.