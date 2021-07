Non riceve più notizie del marito, spaventata denuncia la scomparsa al Commissariato di Polizia. Il ritrovamento è avvenuto dopo poche ore.

Una banale discussione che si è trasformata in momenti di apprensione per una donna di Gaeta, quella avvenuta lo scorso martedì 13 luglio a Gaeta.

Una coppia, marito e moglie entrambi residenti nella città pontina, è stata coinvolta in quella che sembrava una banale discussione, o così ha spiegato la donna agli agenti della polizia di stato di Gaeta al momento della denuncia di scomparsa. Discussione che ha però provocato l'allontanamento per diverse ore dell'uomo, 57 anni, facendo perdere sue notizie fino all'alba.

Dopo il litigio, probabilmente per smaltire la rabbia, l'uomo è uscito di casa a bordo della sua auto. La moglie non vedendolo rincasare, spaventata che fosse rimasto coinvolto in un incidente visto lo stato di alterazione in cui si trovava, ha così deciso di denunciarne la scomparsa recandosi al Commissariato di Polizia di Gaeta. Dopo aver ascoltato la donna, gli uomini del vicequestore Roberto Graziosi, hanno immediatamente cominciato le ricerche a tappeto per mettersi sulle tracce dell'uomo.

Da subito, l'intervento dei poliziotti del commissariato di Gaeta, ha permesso di rilevare la presenza del marito della donna, nei pressi della vicina Campania. Attraverso infatti, la localizzazione del telefono cellulare che il 57enne stava utilizzando e l'analisi dei dati forniti dal sistema di rilevamento satellitare dell'auto su cui era a bordo, gli agenti impegnati nell'operazione di ricerca, hanno potuto individuare immediatamente la posizione dell'uomo. Già nella nottata successiva alla segnalazione di scomparsa da parte della donna, le ricerche degli agenti erano tutte volte verso la vicina Regione Campania, con l'uomo in continuo movimento.

Alle prime luci dell'alba, le operazioni di ricerca hanno dato i loro risultati. Nelle prime ore del mattino di mercoledì 14 luglio, i poliziotti sono riusciti ad individuare l'auto su cui stava viaggiando il marito, segnalandola tempestivamente alla famiglia. Un'operazione questa, che è stata resa possibile incrociando i dati rilevati, grazie al quale è stata individuata una zona ben definita nel comune di Sessa Aurunca. Oltre ai dati tecnici, un prezioso supporto è stato agli agenti di Gaeta dai colleghi del commissariato di Sessa Aurunca, grazie al quale è stato possibile rintracciare l'uomo.