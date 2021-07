Asl Roma 4: 17 Luglio Canale M., Manziana. Asl Roma 6: 18 luglio, Nettuno – 20 luglio, Velletri – 21 Luglio Ciampino – 22 luglio, Rocca di Papa – 23 luglio, Genzano – 24 luglio Rocca Priora e Albano - 25 luglio, Nemi. Asl Roma 5: Al via campagna Camper itinerante combinata Anti Covid 19 e Screening Colon retto. Due Camper si recheranno sul territorio della Asl Roma 5 per somministrare il vaccino Janssen dal 6 luglio scorso e da ieri presso i due camper è possibile effettuare anche lo screening del colon retto.

Operazione Delta, vaccino itinerante, Programma in corso di aggiornamento: Asl Latina, grande adesione della Comunità Sikh; vaccinazione dalle 08:30 alle 16:00 nei giorni: 16 e 17 Luglio, Minturno Scauri – 18 e 19 Luglio, Fondi. Asl Rieti vaccinazione dalle ore 17.00 alle ore 22.00 nei giorni: 27 e 28 Agosto, Rieti. Asl Viterbo: 17 luglio, Villa San Giovanni in Tuscia

RT e Incidenza in incremento, rispettivamente a 0,81 e 16,9/100mila abitanti. Ci attendiamo un ulteriore peggioramento. I nuovi casi aumentano di circa 80% rispetto alla settimana scorsa e l'eta' mediana si attesta a 23 anni. Rinnovo l'invito a vaccinarsi o completare il ciclo vaccinale prima delle partenze per le vacanze.

Coronavirus Lazio, D'Amato: "Oggi su quasi 9mila tamponi nel Lazio (+21) e oltre 17mila antigenici per un totale di quasi 26mila test, si registrano 443 nuovi casi positivi (+90), 2 decessi (+1), i ricoverati sono 105 ( = ), le terapie intensive sono 25 ( = ), i guariti sono 186. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,9% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 1,7%. I casi a Roma città sono a quota 297.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli