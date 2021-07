Oggi, a Sezze, i carabinieri del locale comando stazione hanno tratto in arresto un 41enne del luogo in ottemperanza ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma.

In particolare il predetto, condannato per il reato di rapina aggravata in concorso, dovrà espiare 2 anni, 11 mesi e 7 giorni di reclusione, oltre che pagare una somma di 1000 euro di multa.

l'arrestato sarà associato ad un istituto di pena.