Sono state in tutto 570 le dosi di Johnson & Johnson somministrate a Bella Farnia in occasione dell'iniziativa "Vi portiamo il vaccino nel vostro Comune", promossa dalla Asl di Latina nell'ambito della campagna di vaccinazione della Regione Lazio.

Tre giorni intensi (14, 15 e 16 luglio) in cui, grazie alla sosta del camper presso largo Russia, l'Azienda Sanitaria Locale ha potuto somministrare il vaccino alla comunità indiana che ha risposto in massa, complice l'orario pomeridiano/serale scelto per favorire i tanti braccianti agricoli che così non hanno dovuto rinunciare alla giornata di lavoro. Tanti anche gli irregolari.

"Vorrei ringraziare i medici e tutti gli operatori sanitari per l'impegno profuso sul territorio, l'Asl di Latina e il suo direttore generale Silvia Cavalli per la sensibilità dimostrata e per aver accolto la nostra richiesta di un'edizione speciale del cosiddetto Vax Tour proprio a Bella Farnia, cuore residenziale dei cittadini di nazionalità indiana. Questo ha permesso di dare un impulso importante alla campagna di vaccinazione anti covid-19 a tutela della salute pubblica della nostra Città – ha commentato il sindaco Gervasi – Un sentito ringraziamento vorrei rivolgerlo ancora una volta ai volontari del gruppo comunale di Protezione Civile, sempre in prima linea per il bene della comunità di Sabaudia e che anche di fronte un'emergenza socio-sanitaria così ampia e delicata come quella del covid-19 non hanno esitato a supportarla".