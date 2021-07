Serata di controlli, quella di ieri, per i carabinieri della compagnia di Aprilia, coadiuvati dai colleghi di Terracina. I militari hanno denunciato un 19enne, il quale a seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di un coltello a scatto della lunghezza di cm.20,00 e dunque deferito per il reato di "porto abusivo di oggetti atti ad offendere".

Nell'ambito del medesimo servizio veniva segnalato alla prefettura di Latina un 27enne trovato in possesso di grammi 1,5 di sostanza stupefacente tipo hashish.

Inoltre sono stati controllati 52 automezzi di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo, identificate 153 persone, controllati 8 esercizi commerciali ed identificati 11 soggetti, eseguite 4 perquisizioni personali e 3 veicolari, elevate 8 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, controllate 31 persone sottoposte a misure restrittive.