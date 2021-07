Un grosso ramo di un albero si spezza improvvisamente e finisce sopra una Fiat 500 parcheggiata su via Mascagni, distruggendo i vetri e parte della vettura.

L'episodio si è verificato ad Aprilia ieri pomeriggio, probabilmente a causa delle forti raffiche di vento che si sono abbattute in città il grosso ramo si è spezzato finendo sopra l'auto.

L'incidente avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori, fortunatamente in quel momento in strada non passava nessuno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i volontari dell'associazione di protezione civile di Aprilia, che hanno provveduto a tagliare e rimuovere il grosso ramo dall'auto.