La scorsa notte, a Cisterna, i carabinieri del locale Comando Stazione, nell'ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, traevano in arresto un 42 enne del posto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare il predetto, durante una perquisizione personale, veicolare e domiciliare, veniva trovato in possesso di 52,8 grammi di cocaina, 2 bilancini di precisione, 4 telefoni cellulari, la somma di 3340 euro e materiale per il confezionamento delle dosi, il tutto sottoposto a sequestro.

L'arrestato sarà sottoposto a rito direttissimo nella giornata di domani.