È un giovane classe 1997 di Aprilia l'uomo che, al volante della sua Alfa 147, stava procedendo lungo via Nettunense in direzione della via Pontina provenendo dal litorale quando, all'altezza di via della Tecnica, probabilmente effettuando un sorpasso, ha invaso la corsia opposta ed è finito contro un albero sul margine sinistro della carreggiata.

A seguito del violentissimo urto la vettura rimbalzata sulla corsia di destra andando in testacoda. Sul posto per i soccorsi e 318 anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Aprilia e i carabinieri per i rilievi al momento la via Nettunense chiusa tra via del commercio in via della tecnica.

Il ferito è stato trasferito al Goretti in condizioni gravi.