Ha deciso di farla finita impiccandosi ad un traliccio della corrente. La macabra scoperta questa mattina, quando alcuni residenti della zona hanno visto il corpo senza vita di un uomo, circa 60 anni l'età, originario di Cisterna, probabilmente residente vicino al dov'è accaduta la tragedia, vale a dire nei pressi del parco pubblico Remo Contarino, alle spalle del complesso commerciale Orizzonte-Conad del quartiere Collina dei Pini. Sul posto il personale del 118, la polizia locale e i carabinieri chiamati ora a far luce sulla triste vicenda.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli