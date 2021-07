Un incidente stradale è avvenuto poco fa in pieno centro a Latina, all'incrocio tra via Napoleone Bonaparte e via Marconi. Per cause in fase di accertamento una Dacia Duster condotta da un uomo e una minicar con a bordo due minori, sono entrate in collisione al centro dell'incrocio. Subito è scattato l'allarme al 118 che ha soccorso i feriti, una ragazza che era a bordo della minicar è stata portata al Santa Maria Goretti per accertamenti, le sue condizioni fortunatamente non sono gravi, così come quelle dell'altro minore. Un tratto di strada di via Marconi in prossimità della circonvallazione è stato chiuso al traffico dagli agenti della Squadra Volante che sono intervenuti.