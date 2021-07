Sono 16 i nuovi casi di coronavirus riscontrati nelle ultime 24 ore in provincia di Latina. Questo l'esito dei tamponi effettuati ieri e oggi riportati nel bollettino giornaliero della Asl pontina. Il record di giornata spetta proprio al capoluogo con 6 positivi,, 2 casi a Formia e Terracina, 1 ad Aprilia, Cori, Gaeta, Priverno, Pontinia e Sperlonga. Sono due i ricoverati per covid-19, 4806 i vaccinati. Non si registra alcun decesso dovuto al coronavirus.

Aprilia 1

Bassiano

Campodimele

Castelforte

Cisterna di Latina

Cori 1

Fondi

Formia 2

Gaeta 1

Itri

Latina 6

Lenola

Maenza

Minturno

Monte San Biagio

Norma

Pontinia 1

Ponza

Priverno 1

Prossedi

Roccagorga

Rocca Massima

Roccasecca dei Volsci

Sabaudia

San Felice Circeo

Santi Cosma e Damiano

Sermoneta

Sezze

Sonnino

Sperlonga 1

Spigno Saturnia

Terracina 2

Ventotene