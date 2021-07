Per lui, oltre alla denuncia per furto, è scattata anche la revoca dell'esercizio della professione di guardia giurata e del porto e detenzioni delle armi.

Grazie alle immagini acquisite, gli investigatori sono riusciti a riprendere la guardia giurata mentre si appropriava del denaro, al termine del turno di notte ed ancora in divisa.

L'uomo, guardia giurata particolare in servizio presso un istituto di vigilanza, disinnescava il sistema di allarme dell'esercizio commerciale ed asportava il denaro delle casse automatiche annesse alle macchine di lavaggio.

A Cisterna di Latina, gli agenti del locale Commissariato di Polizia hanno denunciato un 55enne campano, residente ad Aprilia, per furto aggravato ai danni di una lavanderia.

