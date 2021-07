Se in futuro gli stessi non osserveranno le prescrizioni che gli sono state imposte, potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione personale più grave della sorveglianza speciale di P.S., cosa già avvenuta, negli ultimi mesi, nei confronti di 4 pregiudicati.

Nel medesimo periodo, il costante e meticoloso monitoraggio dei soggetti pericolosi in questa provincia ha permesso di irrogare ben 85 avvisi orali, attraverso i quali il Questore ha avvisato i destinatari dell'esistenza di indizi precisi sulla loro condotta illecita.

I fatti sono avvenuti alcune settimane fa all'esterno di un pub del centro di Latina, ove M.M. di 40 anni e R.D. di 39 anni sono stati tra i protagonisti di una violenta rissa, insieme con altri non ancora identificati.

