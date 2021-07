La comunità di Velletri piange Matteo Candidi, il 31enne elettricista rimasto folgorato in un incidente sul lavoro lo scorso 26 giugno a Taranto. Le condizioni del ragazzo, trasportato e ricoverato nell'ospedale della città pugliese, erano apparse subito molto gravi ma per diverse settimane familiari e amici hanno sperato in un miglioramento. Purtroppo però l'elettricista non ce l'ha fatta ed è morto nelle score ore.

"La notizia della morte del giovane Matteo Candidi lascia attonita la comunità di Velletri, già sgomenta - afferma il sindaco di Velletri, Orlando Pocci - per il terribile incidente sul lavoro del quale era rimasto vittima il 26 giugno scorso a Taranto. Esprimo le condoglianze a tutta la famiglia per la grave perdita e mi stringo a suo fratello Paolo, dirigente comunale, con il quale collaboriamo quotidianamente".