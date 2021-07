Due denunce a piede libero per il reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Questo è quanto emerso questa mattina, durante i controlli nell'ambito dell'operazione Estate Sicura dei carabinieri.

I militari della Stazione di Terracina, con la collaborazione della S.I.O dell'Ottavo Reggimento Carabinieri Lazio Roma, hanno infatti individuato un 44enne del posto che, a seguito di perquisizioni domiciliare e veicolare, veniva trovato in possesso di 7 grammi circa di cocaina, suddivisi in 5 involucri. Denunciato anche un 22enne di Frosionone, che a seguito di perquisizioni domiciliare e veicolare, veniva trovato in possesso di 8 grammi circa di hashish, suddivisi in 6 involucri, di un bilancino di precisione e della somma contante di 50 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio. Il tutto è stato sottoposto a sequestro

Nel corso del dispositivo in premessa venivano inoltre controllate 209 persone e 146 automezzi; effettuati 13 controlli con precursori etilometrici; elevate 10 contravvenzioni al Codice della Strada (per 758 euro totali); redatti 11 Op/85.