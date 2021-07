I fatti, avvenuti in un paese del sud della provincia di Latina, sarebbero andati avanti per circa quattro anni. Un uomo, classe 1964, è indagato per violenza sessuale: avrebbe compiuto atti di autoerotismo davanti alla figlia della ex compagna a partire da quando la bambina aveva nove anni; inoltre, fra i fatti contestati, anche un presunto palpeggiamento e un episodio in cui l'uomo avrebbe tolto la biancheria intima alla ragazzina. Ieri, davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giorgia Castriota, si è svolto l'incidente probatorio richiesto dalla Procura per cristallizzare il racconto della minore, oggi adolescente.

La ragazza, con il supporto della psicologa Alessia Micoli, ha deposto davanti al sostituto procuratore Antonio Sgarrella rispondendo in modo chiaro e netto alle domande poste, confermando il racconto fatto quando la minore ha trovato il coraggio di parlare.

Sono stati poi i genitori della ragazzina, che sono assistiti dall'avvocato Veronica Terelle, a sporgere denuncia facendo sì che la Procura avviasse tutti gli accertamenti del caso.

In base a quanto emerso dal racconto della minore, l'indagato avrebbe compiuto degli atti di autoerotismo davanti alla ragazzina. Le condotte sarebbero andate avanti per quattro anni circa, fino a febbraio scorso, quando la ragazza avrebbe filmato con un tablet quanto accadeva e raccontato.

Le indagini coordinate dalla Procura vanno avanti e intanto, come si diceva, nella giornata di ieri è stata cristallizzata la testimonianza della minore con l'incidente probatorio. Il reato ipotizzato nei confronti dell'uomo, che è indagato a piede libero, è di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima.