Nella notte appena trascorsa ignoti hanno distrutto le fioriere all'interno de parco. Alcune sono state letteralmente lanciate anche contro il Monumento ai Caduti di tutte le guerre che si trova a pochi metri dalla statua dedicata ai "Giovani Angeli". Un atto vile il peggiore fino ad oggi per quanto riguarda la città della dune, i cittadini e le famiglie che purtroppo hanno perso una persona cara. L'auspicio è che gli autori siano stati ripresi dalle telecamere

